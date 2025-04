“Le elezioni di secondo livello per le province rivestono un’ importanza particolare perché, dopo 10 anni, ci sarà finalmente una guida oltre che per le città metropolitane anche per i liberi consorzi comunali”.

Lo hanno detto il presidente e il segretario generale dell’ANCI Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, che aggiungono: “Facciamo i nostri migliori auguri ai neo eletti presidenti dei liberi consorzi, Maria Rita Schembari (sindaco di Comiso) Michelangelo Giansiracusa (sindaco di Ferla), Giuseppe Pendolino (sindaco di Aragona), Salvatore Quinci (sindaco di Mazara del Vallo) e Piero Capizzi (sindaco di Calascibetta) anche in considerazione delle gravose sfide che dovranno affrontare. Il nostro augurio lo rivolgiamo anche ai nuovi componenti dei consigli metropolitani e dei consigli dei liberi consorzi. Per la nostra Associazione è particolarmente importante un confronto con gli organismi elettivi degli enti intermedi anche in considerazione della stretta connessione che esiste fra le competenze di tali organismi e quelle dei 391 comuni”.

“Auspichiamo – conclude Amenta – che queste elezioni possano rafforzare il sistema delle autonomie locali dell’Isola nella sua complessità e che vi possa anche essere d’ora in avanti un confronto più puntuale con il Governo regionale”.

