Fervono i preparativi per la sera di San Silvestro

Fervono i preparativi davanti al teatro Politeama di Palermo per il concerto di Capodanno che vedrà protagonista Elodie. La cantante pop romana sarà l’artista di punta dell’evento in programma in piazza Ruggero Settimo nella serata di San Silvestro. Momento in cui la città darà il benvenuto al 2024. Per farlo al meglio, le maestranze incaricate dall’organizzazione hanno già iniziato il montaggio del palco.

Il concerto di Elodie al Politeama: in corso montaggio del palco

Il palco misura circa venti metri di larghezza e dieci di profondità. La classica pavimentazione in legno è circondata da una struttura metallica di circa 20 metri di altezza, sulla quale alcuni operai posizioneranno la strumentazione elettrica e i relativi pali. La struttura è stata posizionata sul lato della piazza più adiacente a via Amari. Le operazioni sono iniziate nella mattinata di oggi e continueranno nei prossimi giorni, al fine di rendere operativa la struttura al 100%. Un montaggio che non è passato inosservato ai tanti passanti che popolano le vie del centro in queste giornate festive. Tanti i curiosi infatti che si fermano a scattare una foto, magari immaginando ciò che sarà nella serata del 31 dicembre.

Strade chiuse e stop ai parcheggi

Un evento molto atteso e che vedrà numerose restrizioni sotto il profilo della sicurezza. Ciò ai recenti episodi di criminalità che hanno interessato il fenomeno della malamovida. Appuntamento per il quale l’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo, guidato dall’architetto Francesco Palazzo e dal Capo Area Alessandro Carollo, ha emananto l’ordinanza 1702 del 27 dicembre 2023. Documento nel quale l’Amministrazione fissa le regole sul fronte della viabilità, prevedendo diverse limitazioni alla viabilità. L’atto prevede una lunga serie di dieviti. Fra questi, la chiusura al transito veicolare e l’attuazione del divieto di sosta con rimozione coatta su piazza Calstenuovo (tratto fra via Libertà e via Dante); via Dante (tratto via Libertà e Via Garzilli); via Guarino Amelia, via Paolo Paternostro (fra via Garzilli e piazza Castelnuovo), via Turati; via Gaetano Daita (fra via Gallo e via Turati) e via Panascia. Regole che saranno in vigore dalle 7 del 31 dicembre alle 7 del 1 gennaio 2024.

Limitazioni importanti su via Libertà

Una rivoluzione al traffico che vedrà, fra i suoi elementi principali, la chiusura al traffico di via Libertà, nel tratto compreso fra piazza Croci e piazza Castelnuovo. Gli attraversamenti dell’arteria del centro città saranno possibili sull’asse fra via Archimede e via Siracusa. E’ inoltre prescritta la collocazione di barriere new jersey in tutte le strade di accesso a piazza Castelnuovo e a piazza Ruggero Settimo.

Stop a piste ciclabili e rimozione degli stalli

Limitazioni che riguarderanno anche la mobilità sostenibile. E’ stata disposta la temporanea sospensione delle piste ciclabili. Ciò per fa fronte alla previsione dell’afflusso di numerosi pedoni in zona. Fatto per il quale gli uffici, per ragioni di sicurezza pubblica, hanno richiesto alle aziende che gestiscono il servizio di mobilità sostenibile “la rimozione degli stalli e alloggiamenti di biciclette e/o monopattini e comunque lo spostamento degli stessi dalle aree interessate dalla manifestazione circoscritte da delimitazioni in base al Piano di Sicurezza vagliato dalla Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo. L’Organizzazione quale richiedente, si raccorderà con gli eventuali Enti Gestori di noleggio di monopattini, mezzi a ruota, bici e similari anche elettriche presso i quali il richiedente provvederà ad assolvere gli eventuali adempimenti amministrativi dovuti”.