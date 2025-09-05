Nuovo guasto in città e disagi in vista almeno per 48 ore. Una perdita nella condotta “Pedemontana” lascia mezza città senz’acqua. L’erogazione idrica sarà, infatti, sospesa a partire da questa sera (venerdì 5 settembre). Lo comunica l’Amap che si dice “costretta a interrompere l’alimentazione della tubazione al fine di consentire l’esecuzione di un intervento di riparazione”.

Potranno verificarsi disservizi alle utenze di tutti i distretti pedemontani di Palermo ed in particolare nelle seguenti zone: Bonagia, Falsomiele, parte alta di Villagrazia, aeroporto di Boccadifalco, via Perpignano alta, Villa Tasca, Borgo Nuovo, Passo di Rigano e Cep. Disservizi minori potranno interessare anche zone limitrofe a quelle indicate.

“L’intervento di riparazione – si legge nella nota della società partecipata che si occupa del servizio idrico – sarà eseguito non appena sarà completato lo svuotamento della stessa tubazione. A seguito dell’esecuzione del lavoro e della riattivazione dell’alimentazione si potranno verificare fenomeni transitori consistenti in lievi incrementi delle torbidità delle acque distribuite in rete che tenderanno a normalizzarsi in breve tempo”.

Ogni ulteriore aggiornamento sulla situazione sarà disponibile sul sito www.amapspa.it o telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800.915333 (esclusivamente da telefono fisso)