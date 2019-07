E' ancora emergenza a Palermo

Ancora una lunga notte di incendi di rifiuti a Palermo. I roghi sono divampati in via Collodi, via Pianell, via Guerrini, via Puano Gallo, via Comiso a Borgo Nuovo, piazza Bandi.

Incendi anche non distante dal centro commerciale Forum in via Conte Federico. In molti la scorsa notte hanno visto e sentito gli effetti della lunga colonna di fumo che si è alzata in cielo.

Per chi aveva le finestre aperte per il gran caldo una notte di passione. Il forte odore di plastica bruciata rende l’aria irrespirabile.

Diverse le squadre dei pompieri impegnate. L’emergenza rifiuti esplosa ancora una volta a Palermo non sembra rientrare.

Sono tantissime le foto di strade piene di spazzatura condivise sui social da palermitani inferociti che si trovano ancora una volta a fare i conti con le strade invase dalla spazzatura.