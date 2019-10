Assegnate oltre sei mila borse studio

Per l’anno accademico 2018/2019 l’Ersu riesce ad assegnare 6.385 borse di studio (spesa complessiva 14.587.843 euro) destinate alla platea degli studenti universitari: dell’Università degli Studi di Palermo e dell’università pubblica non statale LUMSA di Palermo; delle accademie di Belle Arti di Palermo, “Kandinskij” di Trapani, “Abadir” di San Martino delle Scale, “Michelangelo” di Agrigento; dei conservatori di Musica “Bellini” di Palermo, “Scontrino” di Trapani, “Toscanini” di Ribera.

I benefici assegnati, compreso l’ultimo “scorrimento di graduatoria” di oggi, variano, in base alla classificazione dello studente (in sede, pendolare, fuorisede), da un minimo di 1.287 euro (+ pasti gratuiti in numero prestabilito) a un massimo di 3.919 euro (+ pasti gratuiti in numero prestabilito).

Sul significativo risultato raggiunto è intervenuto l’assessore regionale all’Istruzione e Formazione, Roberto Lagalla: “Sono state soddisfatte circa il 70% delle richieste degli aventi diritto, con un evidente miglioramento rispetto al dato dello scorso anno – spiega Lagalla – e si confida di poter fare ancora di più nei prossimi anni. L’ERSU di Palermo vive un momento particolare, nell’attesa che finalmente possa insideriasi il nuovo presidente e la sua nomina è ad oggi all’esame della Commissione Affari Istituzionali dell’ARS, ma nonostante la delicata fase nella quale si trova, il Commissario straordinario in carica, Giuseppe Amodei, ha svolto egregiamente il suo ruolo, adoperandosi per garantire sempre il diritto allo studio e contribuendo significativamente a migliorare la qualità dei servizi resi agli studenti. I dati divulgati oggi lo dimostrano”.

“In numero di borse di studio pagate per l’anno accademico 2018/2019 che si avvia al termine – evidenzia il commissario straordinario Ersu, Giuseppe Amodei – sottolinea ancora una volta il ruolo delle istituzioni regionali preposte alla tutela del diritto allo studio universitario in Sicilia. Certamente gli input dell’assessore regionale all’Istruzione e Formazione, Roberto Lagalla, confermano concretamente – per il secondo anno accademico di seguito dal suo insediamento – un miglioramento del trend sull’attribuzione complessiva di borse di studio Ersu rispetto agli anni precedenti.”

Nei giorni scorsi era stata già pubblicata la graduatoria definitiva dei servizi abitativi per gli studenti del primo anno, mentre il 31 ottobre sarà la volta della graduatoria dei servizi abitativi per gli studenti del secondo anno e successivi nonché della graduatoria delle borse di studio. In tutto sono a concorso 757 posti letto (732 per la sede di Palermo e 25 per la sede di Caltanissetta).