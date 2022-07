Esperienza D’amare, il progetto contro la dispersione scolastica per un’estate felice che unisca bambini, scuole e famiglie

19/07/2022

Si chiama “Esperienze d’A-mare. Laboratori, giochi e creatività”, ed è un progetto che punta a contenere il rischio dispersione scolastica e promuovere il successo formativo, con interventi di animazione e creatività. Esperienze d’A-mare è promosso dall’Osservatorio di Area Distretto 14 Mattarella-Bonagia coordinato da Vincenza Muratore, con il supporto di un tema di psicopedagogiste Carla Cordaro, Rosalba Di Napoli e Chiara Ferotti.

Il percorso progettuale coinvolge 150 minori di diversi istituti che frequentano la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado, facenti parte dell’Osservatorio 14 distretto di Area Mattarella-Bonagia. Il progetto è rivolto a soggetti perlopiù a rischio di dispersione scolastica e che presentano difficoltà socio-familiari e culturali.

Infatti, Esperienze d’A-mare ha la finalità di promuovere e sostenere l’interazione socio-culturale e prevenire situazioni di disagio e di dispersione scolastica, di favorire il miglioramento della qualità della vita dei minori del territorio in cui ricade l’Osservatorio di Area (Bonagia, Borgo Ulivia, Falsomiele, Oreto, Stazione, Brancaccio, Sperone, Settecannoli, Villagrazia).

I beneficiari indiretti di tale progetto sono le famiglie e la comunità in generale. Le attività della proposta progettuale sono diversificate e rese il più possibile flessibili a seconda della fascia d’età. Il programma di Esperienze d’A-mare è ricco di finalità pedagogiche e di contenuti sperimentali. Le attività programmate offrono le conoscenze di base per migliorare le capacità comunicative e favorire la partecipazione creativa, spontanea e socializzante dei partecipanti.

Dal punto di vista educativo la finalità del progetto è quella di favorire lo sviluppo del senso di creatività e arricchire il proprio bagaglio culturale, oltre che promuovere la crescita delle competenze relazionali; inoltre, con lo svolgimento delle attività previste, si intende rinforzare la fiducia in loro e nelle loro possibilità, esprimendo se stessi/e e superando così blocchi espressivi e comunicativi.

Il Progetto avrà la durata di quattro settimane, dal lunedì al venerdì, dal 27 giugno al 22 luglio 2022 e prevede anche trasporto curato nei minimi dettagli dalla ditta Zimmardi , merenda e pranzo preparato dallo chef Liborio Gattuso.

I piccoli partecipanti del progetto saranno impegnati in attività ludico ricreative, attività sportive, momenti aggregativi e visite guidate con lo scopo di creare un contesto educativo stimolante, in grado di fornire modelli alternativi positivi. Lo scopo del progetto è proprio quello di allargare gli orizzonti dei bambini e dei ragazzi coinvolti, fornendo opportunità nuove di sviluppo e crescita personale, di costruzione di relazioni forti tra pari, di conoscere contesti diversi da quelli del proprio quartiere di appartenenza e acquisire modelli di comportamento lontani dalla devianza. Le attività progettuali si svolgeranno nella sede dell’ Istituto Salesiano Gesù Adolescente di via G. E. Di Blasi ,102 Palermo. Le attività sono realizzate dalla ditta Diffusione Nuove Iniziative di Teresa Cavallaro, utilizzando i fondi della L. 285/97.

Il programma delle attività

Laboratorio di manipolazione (farina, zucchero, pasta di sale, pasta, tappi di bottiglie, ecc);

Laboratorio di riciclo e ricostruzione (carta, cartone, plastica ecc);

Laboratorio con giochi d’acqua;

Torneo di calcetto – esibizione danza;

Giochi di socializzazione e animazione attraverso lo svolgimento di vecchi giochi ;

verrà svolto il Laboratorio/Racconto fiabe del Pitrè attraverso il progetto tradizioni popolari “Si cunta e s’arricunta” di Angela Tinervia (ass. Frida Kahlo): quattro incontri in cui verranno narrate in modo interattivo quattro fiabe della tradizione siciliana attraverso l’uso di tele scenografiche ed effetti sonori prodotti da strumenti a percussione.

Nell’ottica del recupero e della conoscenza della tradizione siciliana, è prevista anche una visita guidata presso L’Opera dei Pupi di Antonio Pasqualino, dove si avrà la possibilità di visitare il museo dei pupi e di assistere a una rappresentazione del tradizionale teatro dei Pupi.

Sono previste anche tre visite guidate: la prima al Bioparco di Carini, dove guide esperte faranno conoscere gli animali e le loro abitudini; la seconda al Bosco della Ficuzza, dove si avrà la possibilità di visitare la LIPU insieme a guide naturalistiche specializzate guidate da Giovanni Gardina. Infine, presso la struttura che ospita il progetto, si svolgerà il laboratorio “ Capre in rete “, all’interno del quale la dott.ssa Montana articolerà quattro incontri in cui verranno spiegate le caratteristiche e le abitudini delle capre A conclusione del progetto si svolgerà anche una terza visita guidata alla sede dell’ Istituto Zootecnico.

In un clima estivo di gioco e vacanza, non poteva mancare l’opportunità di vivere due giornate di gioco e divertimento in cui i bambini e i loro genitori, insieme agli operatori del progetto, potranno vivere un momento di gioiosa spensieratezza presso il Parco Acquatico Scivolandia e la spiaggia Marinella di Selinunte. Entrambe le occasioni sono state pensate in un’ottica di integrazione e collaborazione con le famiglie, di aggregazione comunitaria e di creazione di una rete forte di sostegno non solo per i bambini ma anche per le loro famiglie.

La conclusione del progetto prevista per venerdì 22 luglio inoltre, prevede la presenza di Cristiano Mollica mago “ Briciola “ .