I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Piazza Verdi hanno eseguito un’ordinanza in carcere emessa dal gip di Palermo, nei confronti di un 35enne palermitano, già detenuto in carcere, accusato di estorsione aggravata ai danni di un uomo 34enne.

L’attività investigativa, condotta dai militari e coordinata dalla procura ha consentito ai militati di acquisire, indagini tradizionali di osservazione, controllo e pedinamento e tramite intercettazioni di risalire al presunto autore dell’estorsione.

L’indagato a giugno 2021, avrebbe condotto la vittima in un garage della “Vucciria” e, dopo averlo minacciato e colpito ripetutamente con calci, pugni e schiaffi, lo avrebbe costretto a trovare e consegnare 40 mila euro in contanti e un orologio del valore di circa 15 mila euro.