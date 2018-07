Il 9 luglio

La Coppa del mondo vinta dall’Italia di Marcello Lippi in Germania il 9 luglio 2006 torna a Palermo.

Sarà l’ex portiere di Milan, Chelsea e Palermo, Marco Amelia, uno dei protagonisti della “notte magica” di Berlino, a portarla in Sicilia nella settimana dello “European Soccer Camp”, lo stage organizzato dalla La Cavera Academy di Francesco La Cavera in collaborazione con TalentPlayers, per ragazzi e ragazze a partire dai cinque anni dal 9 al 14 luglio.

Prevista una settimana di calcio e divertimento per gli 80 giovani calciatori provenienti da Belgio, Lussemburgo, Francia e Portogallo e dalle accademie affiliate di Roma, Napoli e Bisceglie, che saranno impegnati in due sedute di allenamento giornaliere sui campi in erba sintetica di ultima generazione dello “Sport Village” di Tommaso Natale.