Sono di San Cipirello e San Giuseppe Jato

Hanno organizzato a febbraio una festa di carnevale a Camporeale (Pa) e hanno postato le foto dei balli sui social. Attraverso quei post i carabinieri della stazione di San Cipirello sono risaliti a nove dei partecipanti. Per loro tutti giovani tra San Cipirello e San Giuseppe Jato sono scattate le multe di 400 euro ciascuno per non avere rispettato le norme anti covid previste nella zona arancione.

In quel periodo era vietato uscire dal comune di residenza e creare assembramenti. I nove sono stati multati, ma non è escluso che altre multe potrebbero essere notificate nei prossimi giorni. Sia San Giuseppe Jato che San Cipirello in questi giorni sono zone rosse e i contagi sono in crescita.

Non è escluso che la causa della diffusione del virus sia stata provocata proprio dalle feste di carnevale che in diverse zone dei comuni sono state organizzate in ville private. In questo caso i nove al momento non rientrano tra quanti hanno diffuso il covid visto che sono risultati negativi ai tamponi.