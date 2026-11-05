Si svolge il 9 novembre la terza edizione della festa popolare dedicata a Santa Rosalia che ha come protagonisti gli scolari del quartiere Sperone. Quest’anno Santa Rosalia arriva allo Sperone in tram.

La terza edizione del Festino di quartiere

E’ la terza edizione del festino dedicato allo Sperone, il quartiere di Palermo al centro di un progetto di integrazione sociale e culturale. Il progetto è sostenuto dall’amministrazione comunale. Appuntamento il 9 novembre allo Sperone.

I bambini al centro

Al centro di tutto saranno i bambini e gli studenti dello Sperone. Sono stati loro a dettare i contenuti di questo evento culturale e religioso che animerà il quartiere. Ruolo decisivo quello delle scuole del territorio. Una giornata interamente dedicata a festeggiare la Santuzza ma anche un percorso di tutela artistica.