“Giustizia per Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo”. Saranno ricordare le vittime della strage di Monreale nel corso della fiaccolata prevista per sabato 19 luglio alle 20 da piazza Vittorio Veneto a Palermo, in memoria del giudice Paolo Borsellino. Cui si uniranno i cittadini di Monreale.

I tre ragazzi, uccisi brutalmente nella notte tra il 26 e il 27 aprile nella cittadina normanna, sono rimasti vittime della strage di cui sono accusati in concorso i tre giovanissimi dello Zen, Mattias Conti, Salvatore Calvaruso e Samuel Acquisto, ora in carcere a Pagliarelli. Un vero e proprio agguato, così sembrerebbe da alcune riprese estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza del Comune.

Il 19 luglio, giorno della strage di via D’Amelio, ci saranno in tanto che indosseranno le magliette con il volto di Salvo Andrea e Massimo. “Quella Palermo da dove sono partiti gli assassini ma che noi tutti vorremmo diversa, dove esiste ancora gente che chiede giustizia e vive nella legalità – dicono gli organizzatori dell’iniziativa – Un modo per sentirli vicini e per non dimenticare quanto è successo di grave a Monreale”.