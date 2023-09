Il rogo nei pressi dell'edificio 18 della cittadella

Un incendio partito dal parco Cassarà a Palermo ha lambito la cittadella Università. Un rogo si è sviluppato nei pressi edificio 18 della cittadella di viale delle Scienze. La pagina Facebook di Vivere Ateneo ha informato la comunità studentesca che, a causa di un incendio verificatosi a partire dall’edificio 18, è necessario evacuare tutto il viale delle Scienze. Dall’università confermano che l’incendio ha lambito i padiglioni delle Facoltà, ma smentiscono che ci sia in atto un’evacuazione della cittadella.

Incendio a Trappeto, chiusa Statale 187

A causa di un incendio è temporaneamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 187 “di Castellammare del Golfo” in entrambe le direzioni, nei pressi di Trappeto (Palermo). Il traffico è deviato. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione del traffico.

Roghi a Bagheria, protezione civile in azione

Sono in corso, da qualche ora, una serie di incendi nell’area di contrada Rajata a Bagheria. Diverse le segnalazioni giunte da cittadini che abitano la zona e che lamentano aria poco respirabile. Sono immediatamente intervenuti, i vigili urbani, 2 autobotti richieste dall’amministrazione comunale, ed una terza è in arrivo, l’ufficio protezione civile comunale ed i moduli antincendio della protezione civile, si attende l’arrivo dei vigili del fuoco. E’ presente anche l’amministrazione comunale per verificare la situazione.

Viale Regione bloccata a Palermo

Auto in fiamme, capannoni a fuoco. Viale Regione Siciliana bloccata a Palermo. Sono tre i roghi che stanno tenendo in apprensione automobilisti e residenti nella zona tra Bonagia, via Belmonte Chiavelli e la zona del Pagliarelli.

Alcuni canneti sono andati in fiamme nei pressi del ponte di Bonagia le fiamme hanno investito una vettura. Un altro incendio è divampato nella zona della Ricas e dove si svolgono i mercatini di Natale e la fiera dei morti nella zona di via Ernesto Basile.

Un terzo incendio nei pressi di un’impresa edile in via Belmonte Chiavelli. Il forte vento di sirocco sta rendendo difficile l’intervento delle squadre di soccorso al momento impegnate anche in altri interventi come in via Messina Marine e nella zona di via Pitrè. Bloccata anche l’autostrada A20 tra Cefalù e Castelbuono, sulla Palermo-Messina, in entrambe le direzioni.

