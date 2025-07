Inseguimento per le strade di Palermo dopo il furto di un’auto in pieno giorno. Un militare libero dal servizio si è accorto che a bordo di una vettura tra i passeggeri c’è un uomo che più volte è stato arrestato per furto di auto.

Ha segnalato la presenza dell’auto in via Lincoln all’altezza di un bar. Sono arrivati i carabinieri del radiomobile. L’automobilista non si è fermato all’alt e ha iniziato una fuga a forte velocità in direzione di Ballarò.

Non appena si sono visti braccati in una delle viuzze del mercato i tre ladri d’auto hanno abbandonato la vettura cercando di fuggire a piedi. I militari due sono riusciti a bloccarli e arrestarli, mentre il terzo è ricercato in queste ore.