Ecco i progetti ammessi e quelli esclusi dal Comune di Palermo per quanto riguarda i fondi Fus per gli spettacoli dal vivo. E’ disponibile infatti il prospetto i relativo all’avviso pubblico per l’erogazione di contributi per progetti di attivita’ a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo a valere sulle risorse del fondo unico dello spettacolo, pubblicato il 16 giugno

L’avviso pubblico, si legge, si poneva quale obiettivo l’erogazione di contributi per la realizzazione di progetti di attività di spettacolo dal vivo destinati ad assicurare l’inclusione sociale, il riequilibrio territoriale e con essi la tutela occupazionale, nonché a valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale con progetti da realizzarsi nelle periferie tanto del Comune di Palermo quanto della Città Metropolitana (comuni della ex Provincia di Palermo).

E’ ora disponibile una graduatoria tra tutte le proposte progettuali pervenute (Clicca qui per vedere somme e punteggi) che potrà essere utilizzata dall’amministrazione comunale al fine di assegnare i contributi ai progetti ritenuti più idonei per attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo.

L’elenco degli ammessi

A.C.T.S. Citta’ Dell’arte, Associazione Culturale Kleis, Associazione Per La Conservazione Delle Tradizioni Popolari, Associazione Culturale Formapalermo 2010, Associazione Culturale Nutrimenti Terrestri, Associazione Curva Minore, Associazione Culturale Musicamente, Soc. Coop. A R.L. Cultpalermo, Associazione Culturale Teatro Libero Onlus, Associazione Culturale Teatrale Teatro Nuovo, Soc. Coop. A R.L. Teatro Atlante, Fondazione The Bass Group, Associazione Parco Villa Pantelleria, Associazione Culturale Figli D’arte Cuticchio, Associazione Culturale C.I.A.S. Teatro Alla Guilla, Associazione Teatro Biondo Stabile Di Palermo, Associazione Culturale Sutta Scupa, Associazione Culturale Genia, Soc. Coop. A R.L. Arte Senza Fine, Associazione Liberiteatri, Associazione Culturale Piccolo Teatro Patafisico, Associazione Culturale Formedonda, Associazione Teatro Ditirammu. Canti E Memorie Popolari, Societa’ Cooperativa Culturale Sociale Agricantus, Fondazione Teatro Massimo, A.P.S. Ballaro’ Buskers, Associazione Altro – Associazione Babel, Associazione Culturale Teatro Bastardo, Associazione Culturale Wes Montgomery, Fondazione Trigona Onlus

L’elenco degli esclusi

Associazione Culturale Daf, Associazione Culturale Agramante, Associazione Daedalum, Associazione Culturale Accademia Musicale Ars Antiqua, Debora Troia, Iddi S.R.L., Associazione Culturale E Teatrale Nuova Palermo, Dario Battaglia, Associazione Teatrale Nuova Generazione, Associazione Culturale Scena Aperta, Associazione Culturale Musicall,