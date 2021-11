Intervento dei vigili del fuoco

La montagna è franata sopra la galleria paramassi che era stata realizzata sulla strada provinciale 38 che da Palermo porta a Belmonte Mezzagno. La strada è stata chiusa al traffico rendendo complicato il collegamento con i comuni della provincia di Palermo attorno a Belmonte Mezzagno.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, ma la situazione non è semplice. Il peso dei massi sopra la barriera potrebbe creare non pochi problemi ai piloni che reggono la galleria.

Al momento stanno intervenendo diverse squadre di soccorso. Anche la protezione civile regionale è stata interessata alla frana.

Il sindaco di Belmonte Mezzagno Salvatore Pizzo è arrivato nella zona della frana tra sulla strada provinciale 38 sulla galleria paramassi.

Non si registrano danni a persone. I vigili del fuoco hanno transennato il tratto e chiuso al traffico la strada, in attesa che arrivi un tecnico della Città Metropolitana ed un tecnico della protezione civile. Per raggiungere Belmonte Mezzagno ci sono percorsi alternativi ma decisamente più lunghi e tortuosi.