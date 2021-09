Il monitoraggio Gimbe

Secondo Gimbe, primo calo contagi dopo 9 settimane, – 12,5%

Frenano ricoveri in ospedale, in 7 giorni ‘solo’ +1,3%

Green Pass: Costa, prossima settimana probabile estensione

Dall’1 al 7 settembre, rispetto alla settimana precedente, si registra, dopo 9 settimane di aumento, una diminuzione del 12,5% dei nuovi casi di Covid (39.511 rispetto a 45.134) e scendono anche i casi attualmente positivi (133.787 rispetto a 137.925). Questo va di passo con un’ulteriore frenata negli ospedali, dove si rileva un lieve aumento ‘solo’ dell’1,3% di ricoveri in area medica con sintomi (4.307 rispetto a 4.252) e del 3,5% dei ricoveri in terapie intensive (563 rispetto 544). Lo evidenzia il nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe.

In calo i casi rispetto alla settimana scorsa

“Per la prima volta da fine giugno diminuiscono i nuovi casi settimanali – dichiara Nino Cartabellotta, presidente Gimbe – sia come numeri assoluti che come media dei casi giornalieri che si attesta a 5.644”. In 7 Province si contano oltre 150 casi per 100.000 abitanti: Siracusa (231), Messina (189), Ragusa (170), Trapani (170), Catania (165), Prato (164) e Caltanissetta (159). In aumento i decessi: sono 417 di cui però 82 relativi a periodi precedenti.

Calano anche i ricoveri

“Sul fronte ospedaliero – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari del Gimbe – frena ulteriormente l’incremento dei posti letto destinati a pazienti Covid: rispetto alla settimana precedente crescono solo dell’1,3% in area medica e del 3,5% in terapia intensiva”. A livello nazionale, secondo il monitoraggio dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari nazionali (Agenas), conclude Gili, “il tasso di occupazione rimane basso (7% in area medica e 6% in area critica), seppure con notevoli differenze regionali”.

Verso l’estensione del Green pass

Probabile estensione, la prossima settimana, del Green Pass per tutti i lavoratori del pubblico e del privato. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, nella trasmissione ’24 Mattino’ di Radio 24. “Questo è l’obiettivo da raggiungere”, ha aggiunto. “Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, dobbiamo creare le condizioni per tornare alla normalità e far tornare a lavorare in presenza i nostri dipendenti pubblici dei Comuni, dei nostri enti locali, perché credo sia un segnale importante”, ha detto ancora il sottosegretario. “Se lo smart working è stato uno strumento fondamentale nel momento più complicato del nostro Paese, io credo che oggi dobbiamo creare le condizioni per tornare a lavorare in presenza e il Green pass è uno strumento efficace per raggiungere questo obiettivo”.