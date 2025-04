Evasione dal carcere Malaspina di Palermo. Tre giovani detenuti sono scappati dal carcere minorile scendendo dalle mura di cinta con le lenzuola intrecciate. Pare siano fuggiti in tre. Uno sarebbe stato preso. Sono in corso le indagini dalla polizia e dalla polizia penitenziaria. Da qualche ora gira un elicottero della polizia impegnato nelle ricerche.

Tensioni non nuove all’istituto di pena minorile

L’istituto di pena minorile Malaspina non è nuovi a tensioni, incidenti e fughe. Per la sua stessa natura di istituto correttivo non ha le stesse misure di sicurezza delle carceri per maggiorenni.

A dicembre scorso si erano vissuti momento di tensione quando due giovani detenuti, per futili motivi, si erano scagliati contro un agente della polizia penitenziaria facendolo cadere e provocando una forte contusione al ginocchio. Lo avevano raccontato i sindacati degli agenti della polizia che chiedono da tempo nuovi interventi anche nelle carceri per i minorenni dove sono reclusi anche ragazzi che hanno la maggiore età e che spesso creano tensioni.

I due giovani trasportati in un altro penitenziario

I due protagonisti di quell’episodio erano in attesa del provvedimento della magistratura dovrebbero essere trasferiti nelle prossime ore in un altro penitenziario. L’agente della polizia penitenziaria si trova al pronto soccorso per essere visitato e per eseguire accertare le condizioni del ginocchio e stabilire la prognosi.

Condizioni difficile in tutte le carceri

In quei giorni la tensione era alta in tutte le carceri siciliane. I sindacati avevano effettuato una visita lampo per verificare le condizioni del carcere Cerulli di Trapani dove non si sta meglio

“Abbiamo trovato una situazione disastrosa ma un personale fieramente motivato a mantenere alto l’orgoglio di una professione difficile e complicata”. E’ questa la dichiarazione dei segretari regionali delle organizzazioni sindacali Calogero Navarra (Sappe) Nicola Lauricella (Sinappe) Dario Quattrocchi (Osapp) Gioacchino Veneziano (Uil Polizia Penitenziaria) Francesco D’Antoni (Uspp) Domenico Ballotta (Fns Cisl) Nicola Vassallo (Fp Cgil) che avevano effettuati un accesso al carcere Pietro Cerulli di Trapani fotografando tutti i luoghi ove operano i Poliziotti Penitenziari, documentando le difficoltà operative, logistiche, organiche e gestionali che vivono i lavoratori.