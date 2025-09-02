I carabinieri del radiomobile della compagnia di Carini hanno arrestato un ragazzo di 16 anni per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione.

I militari, percorrendo via San Pietro, hanno notato il giovane senza casco alla guida di un motociclo non appena ha visto i militari è fuggito. Nonostante l’alt più, il ragazzo, dopo pochi chilometri, ha fatto perdere le proprie tracce effettuando manovre azzardate e pericolose fino a percorrere contromano una via in centro.

I carabinieri hanno continuato le ricerche del minorenne. Una volta incrociato a piedi il 16 enne ha spinto i carabinieri provando a fuggire a piedi ma alla fine è stato bloccato.

Le successive ricerche hanno permesso di rintracciare il motociclo nascosto tra le autovetture in sosta, rubato la settimana scorsa a Capaci e restituendolo al legittimo proprietario. Su disposizione della procura per i minorenni presso il tribunale di Palermo, l’indagato è stato associato al centro di prima accoglienza di Palermo.