Firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, entrerà in vigore il 15 ottobre il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri che stabilisce il trasferimento delle funzioni di Polizia amministrativa ai Comuni della Sicilia, come avviene già nel resto d’Italia. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre, era stato approvato lo scorso 4 settembre secondo lo schema proposto dal governo Schifani nel gennaio 2024.

Governo siciliano si è speso per questo traguardo

“Il decreto legislativo, su cui il mio governo si è a lungo speso dopo anni di attesa – dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – allinea finalmente i Comuni siciliani alla normativa nazionale in materia di concessioni e autorizzazioni proprie delle attività di polizia amministrativa. Un risultato importante nel processo di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e nel miglioramento dei servizi per i cittadini. Gli enti dell’Isola potranno così più celermente semplificare le attività in materia di autorizzazioni, rilascio di licenze per lo svolgimento di spettacoli, manifestazioni pubbliche e attività similari e concessioni che nella nostra regione sono state finora di competenza dell’autorità pubblica statale”

Cosa dice la norma

Il decreto legislativo, composto da 5 articoli, specifica che il trasferimento non determina oneri aggiuntivi a carico dei Comuni o della stessa Regione, dal momento che le nuove funzioni sono assimilabili ai procedimenti autorizzativi comunali ordinariamente gestiti già dal personale in servizio.

Mancuso: “risultato ottenuto dopo anni”

“Con l’entrata in vigore, il prossimo 15 ottobre, del decreto legislativo firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e approvato dal Consiglio dei Ministri, la Sicilia compie un passo storico nel percorso di modernizzazione amministrativa – dichiara l’onorevole Michele Mancuso, deputato di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana e Presidente della Commissione Statuto –. Finalmente, dopo anni di attesa, le funzioni di Polizia amministrativa vengono trasferite ai Comuni dell’Isola, così come già avviene nel resto d’Italia”.

“Un grande risultato che snellisce gli adempimenti amministrativi – prosegue Mancuso –. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal governo Schifani ed è partita proprio dalla Commissione Statuto, che mi onoro di presiedere. Ancora una volta, un atto concreto che si traduce in più autonomia per i nostri Comuni e servizi più rapidi ed efficienti per cittadini e imprese”.

“Esprimo il mio plauso al governo regionale guidato dal presidente Renato Schifani, che con determinazione ha portato a compimento questo iter. La Sicilia non è più l’eccezione, ma si allinea finalmente al resto del Paese: una conquista di civiltà amministrativa che rafforza l’autonomia locale e semplifica la vita dei cittadini”, conclude l’onorevole Mancuso.