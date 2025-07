Indagini dei carabinieri

Un avviso di garanzia è stato notificato al sindaco di Ciminna Vito Filippo Barone. Lo ha comunicato lo stesso primo cittadino durante il consiglio comunale. Il sindaco è indagato insieme alla ditta che ha fatto esplodere i fuochi d’artificio per la festa del Santissimo Crocifisso lo scorso 8 maggio.

Come tutte le feste che si rispettino alla fine sono previsti i fuochi d’artificio. Quella volta qualcosa è andato storto e i fuochi sono finiti su un terreno di circa un ettaro in contrada Canale Monte Rotondo ed è divampato un incendio. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che fino a notte hanno spento le fiamme. Dopo lo spegnimento i carabinieri hanno presentato una denuncia alla procura di Termini Imerese.

Adesso è stato notificato l’avviso al sindaco. “Ho piena fiducia nella magistratura. Attendo di leggere le carte e sono certo che riuscirò a chiarire quanto successo – dice il sindaco – Noi come amministrazione comunale siamo sempre stati molto attenti ai temi ambientali”. All’ordine del giorno in consiglio c’è il progetto di piantumare per il rimboschimento migliaia di alberi.