Ladri in azione nella notte al tabacchino a Giardinello (Palermo). Nella notte i malviventi hanno manomesso la porta d’ingresso e si sono introdotti all’interno del locale che insiste su via Vittorio Emanuele, rubando intere stecche di sigarette, un contenitore pieno di monete, cartine, filtrini, liquidi e merendine tra cui una confezione intera di ovetti kinder.

Il bottino è da quantificare. A scoprire il furto i vigilantes della Sicurtransport con che hanno notato l’infisso scardinato e dalla porta a vetri danneggiati e i locali a soqquadro. Sono stati chiamati i carabinieri e la titolare della rivendita di tabacchi. Dalle videocamere di sorveglianza si è constatato che ad agire sono stati in quattro con il volto travisato e muniti di guanti per non lasciare tracce. In via Vittorio Emanuele sarebbero giunti a bordo di una Fiat Panda appena rubata da via Mazzini e, in soli 5 minuti avrebbero messo a segno il colpo. Sull’episodio indagano i carabinieri.

“Con amarezza e sgomento abbiamo appreso di un vile atto criminoso effettuato da balordi senza scrupoli, che hanno svaligiato il tabacchi in via Vittorio Emanuele e rubato una macchina nella via Mazzini – dice il sindaco di Giardinello Antonio De Luca – Malgrado l’incessante e costante lavoro di sorveglianza del territorio effettuato dai carabinieri, i comuni di Giardinello e Montelepre, per contrastare la criminalità e dare un importante aiuto alle forze dell’ordine, hanno ottenuto un contributo dalla prefettura per un sistema di videosorveglianza territoriale nei due comuni e presto, espletati tutti gli atti amministrativi, avremo le telecamere che ci permetteranno un controllo capillare e continuo dei nostri territori”.