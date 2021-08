Le indagini dei carabinieri della compagnia di Misilmeri

La base operativa era il quartiere Brancaccio di Palermo. Da qui i componenti di una banda sarebbero partiti per rubare auto e moto e in mezza provincia.

I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Termini Imerese nei confronti di 10 palermitani del quartiere Brancaccio accusati a vario titolo di associazione per delinquere nel commettere furti, rapine, ricettazione, riciclaggio ed estorsione con il metodo del cavallo di ritorno. Due sono finiti in carcere, cinque ai domiciliari e tre con l’obbligo di presentazione alla Pg.

Le indagini dell’operazione sono iniziate a febbraio e luglio del 2019. Obiettivo principale della banda era il furto di auto, motocicli, ciclomotori che venivano poi utilizzati per furti o rapine. O ancora smontare i mezzi e rivenderne i pezzi per ricambi o infine richiedere soldi per restituire il furgone, l’auto o la moto rubate.

La banda utilizzava mezzi rubati per compiere i reati e i componenti dell’organizzazione agivano sempre a volto coperto, con fascia collo o felpe con cappucci per non essere riconosciuti nei filmati ripresi dai sistemi di videosorveglianza nel territorio. Secondo quanto accertato dai carabinieri sono stati individuati i vertici e i gregari dell’associazione, che operavano nella provincia di Palermo e sono stati recuperati numerosi veicoli e restituirli ai legittimi proprietari.

Sono stati accertati oltre 20 episodi di furto commessi nei comuni di Bolognetta, Misilmeri, Marineo, San Giuseppe Jato, Belmonte Mezzagno, Ficarazzi, Bagheria e Monreale, le successive ricettazioni dei proventi, nonché una rapina, due tentate estorsioni ed un episodio accertato di estorsione con il metodo del “cavallo di ritorno”.