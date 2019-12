Tante le denunce presentate a polizia e carabinieri

Siamo al centro di Palermo, in piazza Francesco Crispi. Nel quadrilatero dove ci sono i negozi più griffati del capoluogo. Eppure in pieno centro a due passi da via Libertà non passa notte che non via siano furti d’auto o vetri delle vetture in frantumi.

Tante le denunce presentate a polizia e carabinieri per i danni provocati. Eppure la zona è centralissima e dovrebbe essere controllata, ma in questi ultimi mesi non è così.

In tanti hanno pubblicato sui social appelli e denunce di furti di auto. Tanti hanno pubblicato, come si vede dalla foto, quello che si trova la mattina dopo una notte nella quale i vandali riescono a creare parecchi danni ai palermitani che qui parcheggiano le auto.

“Siamo davvero stufi di trovare queste brutte sorprese – dicono i residenti – possibile che nessuno veda quello che accade. Eppure anche di notte questa strada è molto trafficata. Come riescono a restare impuniti?”

Una situazione più volte segnalata alle forze dell’ordine. “Il vetro nell’asfalto dei parabrezza in frantumi o dei lunotti termini sull’asfalto è la costante in questo tratto di strada – aggiungono – Qui in passato ci sono stati furti e vetrine danneggiate ai negozi che ci sono in strada. Ma anziché aumentare i controlli la situazione è peggiorata se è possibile. Siamo stufi di presentare denunce. Speriamo che adesso qualcuno inizi a vedere quello che fino adesso è passato nel silenzio più assordante”.