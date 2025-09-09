Dopo quelli scoperti a Palermo nei giorni scorsi, i carabinieri hanno accertato altri furti di energia elettrica nella provincia: 5 i denunciati a Misilmeri. I controlli sono scattati nella cittadina alle porte di Palermo dove i furbetti del contatore si erano allacciati abusivamente alla rete E-Distribuzione.

Hanno un età compresa tra i 38 e gli 85 anni. I controlli sono stati eseguiti dai militari e dai tecnici dell’Enel che hanno passato al setaccio diversi condomini e abitazioni.

Sempre a Misilmeri, denunciati due uomini di 32 e 37 anni. Il primo per aver perso il possesso di un’auto affidata all’uomo come custode giudiziario, il secondo per evasione dai domiciliari.