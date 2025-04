Furti di rame in provincia di Palermo. i ladri hanno portato via 200 metri di cavi di rame in contrada Monaci a Borgetto. Ad essere preso di mira un impianto Enel. Il danno è da quantificare.

Altri 100 metri di cavi di rame sono stati rubati ad un gruppo elettrogeno di una società in piazzetta Margi a Carini. Le indagini sono condotte dai carabinieri.