Tre palermitani di età compresa tra i 31 e i 36 anni, ritenuti responsabili di furto aggravato, sono stati arrestati dai carabinieri. Un pregiudicato di 32 anni è stato bloccato in via Brasca mentre viaggiava in sella a uno scooter rubato poco prima all’interno di un furgone, nel parcheggio di un centro commerciale in via Pecoraino.

Dopo la convalida dell’arresto il gip ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

A Cefalù, invece, i militari durante un servizio di perlustrazione del territorio, lungo la strada statale 643, hanno sorpreso in flagranza di reato un 31enne e un 36enne entrambi residenti a Ficarazzi e noti alle forze di polizia.

I due sono stati notati nei pressi di un furgone parcheggiato nelle immediate vicinanze di un’azienda agricola. Con una gru istallata sul furgone, i due indagati hanno tentato di rubare un trasformatore di energia dal valore stimato di circa 4.000 euro che si trovava all’interno dell’area aziendale. Per entrambi sono scattate le manette e, dopo la convalida dell’arresto, sono stati sottoposti all’obbligo di dimora nel comune di Ficarazzi.