Furto all’autoparco del Comune di Palermo, rubati furgoni e attrezzi

Si sblocca la spesa regionale, pioggia di soldi per ospedali e aziende, la giunta nomina un nuovo dirigente generale

Completato il riaccertamento di bilancio che sblocca somme per 500 milioni, deliberato un miliardo per 4 ospedali nuovi. La giunta regionale di governo approva anche concessioni per credito agevolato alle imprese artigiane per 38 milioni e nomina Salvatore Iacolino nuovo Dirigente generale del Dipar...