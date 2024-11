Il furto in via Meli a due passi da piazza San Domenico

Secondo furto con scasso in un ristorante a Palermo in via Meli. I ladri hanno spaccato al saracinesca e la vetrina e portando via numerosi oggetti dal locale. Le indagini sono condotte dalla polizia. Grande rammarico e dolore per i tre giovani proprietari che hanno investito nel capoluogo. “Con grande dispiacere informiamo i nostri clienti e la comunità locale che, questa notte, tra venerdì e sabato, Brama Cocktail & Cucina è stato vittima di un grave furto con scasso.









Questo è il secondo episodio di questo tipo da quando abbiamo aperto, una circostanza che mette alla prova la nostra resilienza e quella del nostro personale – dice Claudio Collodoro uno dei tre proprietari – Nel corso della notte, qualcuno si è introdotti forzando l’ingresso del nostro locale in via Spagna 16, causando significativi danni alla struttura e rubando beni essenziali per il nostro servizio. Oltre al danno materiale, questo furto rappresenta un duro colpo per tutti noi, che ogni giorno lavoriamo con passione per offrire ai nostri ospiti un’esperienza di qualità in un ambiente accogliente e sicuro.

Stiamo collaborando attivamente con le autorità per fare chiarezza su quanto accaduto e individuare i responsabili di questo gesto che ci ha colpiti profondamente. Desideriamo ringraziare tutti coloro che, in queste ore difficili, ci hanno espresso solidarietà e vicinanza. La vostra presenza è per noi una fonte di forza per proseguire nel nostro lavoro e ripristinare al più presto il nostro locale per voi. Continueremo a servire Palermo con la stessa dedizione, nonostante le avversità, fiduciosi nel sostegno della comunità che ci ha accompagnato sin dal primo giorno”.