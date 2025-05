Furto con spaccata a un distributore di benzina a Palermo. I ladri dopo aver danneggiato gli ingressi degli uffici dell’impianto Eos Service in via Uditore si sono portati via i soldi che erano in cassa.

Il bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Nuovo furto con spaccata a Palermo a un negozio vicino al Policlinico

Nuovo furto con spaccata a Palermo. I ladri hanno messo a segno la scorsa notte in un negozio che vende cibo e accessori per animali in piazza Francesco Durante, vicino al Policlinico.

Secondo una prima ricostruzione due uomini sarebbero entrati in azione poco dopo la mezzanotte con un piede di porco utilizzato per aprire un varco. Una volta arraffati i contanti custoditi nel registratore di cassa, i due sono fuggiti, forse su uno scooter, dileguandosi verso via Sebastiano La Franca.

Sono intervenute le pattuglie del Nucleo radiomobile che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza di cui è dotata l’attività commerciale. Al vaglio anche le riprese di altri impianti installati nella zona che potrebbero immortalato qualche dettaglio utile per le indagini.

Furto all’ospedale Civico

È stato invece sventato ieri sera un tentativo di furto al Civico. Le guardie giurate, impegnate in un servizio di controllo notturno, hanno sorpreso alcuni ragazzini che stavano cercando di rubare delle transenne dal parcheggio interno all’ospedale. A chiamare il 112 è stato il personale della Mondialpol che ha sorpreso i ladri mentre cercavano di caricare delle transenne metalliche su alcuni carrelli della spesa. All’arrivo delle pattuglie dell’Arma i ragazzini sono scappati facendo perdere le proprie tracce.

Un altro furto è stato sventato nei giorni scorsi a Brancaccio dai poliziotti che hanno beccato due persone che cercavano di rubare merce nel deposito di una ditta che vende detersivi. L’intervento delle pattuglie ha portato all’arresto di un 42enne. Indagini in corso per rintracciare il complice.