I ladri la scorsa notte hanno spaccato la vetrina di un negozio di ottica in via Brasa a Palermo. E’ stato preso di mira dai malviventi l’ottica universitaria.

Sono stati portati via contanti da quantificare e montature per un valore di 5 mila euro.

Sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza dei negozi vicini, non quello svaligiato perché non era attivo come il sistema di allarme per alcuni lavori che si stavano eseguendo nell’attività.