Indagini in corso per risalire ai ladri

Nella cassaforte della motonave Excelsior della Grandi Navi Veloci rubata ieri c’erano 40 mila euro. Il furto è stato scoperto mentre il traghetto era in viaggio da Genova a Palermo.

E’ stata la stessa Compagnia a denunciare quanto era accaduto non appena l’Excelsior è approdata a Palermo. Una volta in banchina al porto di Palermo sono arrivati gli agenti di polizia che hanno controllati tutti i passeggeri e i mezzi trasportati, ma della cassaforte non c’era traccia.

Sono arrivati anche gli agenti della scientifica che hanno cercato tracce utili per risalire agli autori del furto. La polizia ha ascoltato il personale della nave. Le indagini sono serrate.

Si seguono tutte le piste compreso anche la possibilità che i ladri abbiano potuto contare sull’aiuto di una talpa tra l’equipaggio. La nave dopo i controlli è partita per Genova. L’orario previsto era per le 23, il traghetto ha lasciato il porto a mezzanotte e 10 minuti.