La Polizia di Stato ha arrestato un palermitano di 71 anni accusato di furto aggravato di energia elettrica. Nel corso di un controllo in un esercizio commerciale in via Oreto in piena attività, con tutti gli apparecchi elettronici regolarmente funzionanti, tra cui alcuni frigoriferi, pozzetti freezer, piastre da cucina, una grossa friggitrice, cappa d’aspirazione e banconi refrigerati, gli agenti hanno chiesto al titolare dove si trovasse il contatore.

Il negoziante ha lasciato il bancone da lavoro e entrava nel retro del locale. I poliziotti lo hanno bloccato mentre armeggiava con alcuni fili nei pressi del contatore.

I tecnici dell’Enel hanno verificato che il misuratore era stato manomesso e sulla morsettiera vi erano collegati i cavi dell’allaccio abusivo. Tale artifizio alimentava totalmente l’attività commerciale. È in corso di accertamento una stima del danno economico patito dall’azienda.