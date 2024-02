I carabinieri della compagnia Palermo San Lorenzo e del nucleo radiomobile hanno arrestato 4 giovani palermitani di età compresa tra i 26 e i 32 anni per furto aggravato.

I militari, grazie a una segnalazione arrivata al 112-nue, sono intervenuti per un furto in un distributore di carburante in lungomare Cristoforo Colombo a Palermo e hanno iniziato a cercare la vettura riuscendo a intercettarla a bordo di un’autovettura nella zona dell’Addaura.

I quattro non appena hanno visto i carabinieri cercavano di darsi alla fuga ma venivano bloccati poco dopo con ancora nell’abitacolo la cassetta di sicurezza del distributore automatico di alimenti con circa 150 euro, arnesi da scasso e un passamontagna.

L’auto era rubata.

Gli indagati sono stati anche denunciati per ricettazione. Il gip ha convalidato gli arresti.