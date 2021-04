Furto nella chiesa Santa Maria della Pietà alla Kalsa a Palermo. I ladri, probabilmente due giovani, sono entrati nell’edificio sacro in via Torremuzza e hanno portato via due candelabri, sei calici preziosi.

A presentare la denuncia il sacerdote ai carabinieri. Nella chiesa c’è il sistema di videosorveglianza. Indagini sono in corso per risalire ai due ladri.