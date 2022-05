L’associazione magistrati tributari fa quadrato su Pino Zingale

E’ sotto attacco mediatico il magistrato contabile Pino Zingale dopo la condanna nei giorni scorsi dell’assessore regionale Gaetano Armao a versare all’agenzia delle entrate oltre 600 mila euro. Zingale era presidente e relatore della commissione tributaria regionale che ha emesso sentenza di condanna nei confronti dell’esponente del governo Musumeci. A sua difesa in queste ore l’associazione magistrati tributari.

“La nostra vicinanza”

Ad essere espressa vicinanza al presidente Pino Zingale in merito agli attacchi subiti dopo la sentenza emessa nei confronti dell’assessore regionale Gaetano Armao e gli attacchi ricevuti. “In merito alle recenti notizie stampa che hanno riguardato la riforma di una sentenza di primo grado ad opera del collegio della commissione tributaria regionale per la Sicilia presieduto da Pino Zingale, l’Associazione magistrati tributaria della sezione Sicilia, esprime vicinanza – scrive in una nota il presidente Filippo Bucalo – al presidente Zingale da più di trenta anni componente della magistratura tributaria e di cui sono conosciute le doti di equilibrio, imparzialità e competenza nell’esercizio della funzione giudicante, in linea con la notoria terzietà dei giudici tributari chiamati ad assicurare sempre il massimo grado di tutela dei contrapposti interessi di contribuenti ed enti impositori”.

La causa

Il vicepresidente della Regione Siciliana dovrà versare all’Agenzia delle entrate per l’esattezza 625.161,96 euro. E’ quanto stabilito da una sentenza della commissione tributaria regionale che ha accolto l’appello dell’agenzia delle entrate, ribaltando il pronunciamento della Commissione tributaria di Palermo e confermando così l’avviso di accertamento originariamente impugnato da Armao, che è stato condannato anche a pagare 5 mila euro di spese legali.

Una vicenda di 10 anni fa

La vicenda risale a dieci anni fa, riguarda prestazioni professionali che Armao, in qualità di avvocato, aveva effettuato con la “The Emperor Trust” di Stefano Ricucci. Armao avrebbe vantato un credito nei confronti della società di 480.843 euro, somma che avrebbe compensato, attraverso una scrittura privata, con l’acquisizione del 10% del capitale sociale della “Magiste International S.A” del valore di 2,2 milioni di euro, versando 1.764.520 euro. Una vicenda complessa finita davanti alla commissione tributaria dopo un accertamento da parte della guardia di finanza. L’avviso dell’agenzia delle entrate riguardava presunti mancati versamenti all’Erario: 178.801 di Irpef, 7.194 euro per addizionale regionale Irpef, 3.327 euro per addizionale comunale Irpef, 21.448 per Irap, 19.664 per maggiore contributo di solidarietà e 91.451,00 per Iva, oltre sanzioni ed interessi.