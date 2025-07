A Falsomiele nessuno parla

Sarebbe arrivato da solo in ospedale guidando la Fiat 500 intestata alla moglie Salvatore Faija di 54 anni raggiunto ieri sera da una decina di colpi mentre stava comprando il pane in un panificio in via Maniace a Falsomiele.

L’uomo è stato colpito da dietro ha raccontato agli agenti e non avrebbe visto chi ha sparato, se uno o due persone. Gli agenti di polizia chiamati dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Civico hanno iniziato le indagini, ma attorno ai negozi in via Falsomiele hanno trovato il deserto. Solo tracce di sangue, qualche bossolo, ma i negozi erano chiusi. Anche questa mattina quando i poliziotti si sono presentati dai commercianti nessuno ha dato elementi utili per le indagini.

Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori. Faija ha precedenti per furti auto e ha un fratello finito nell’inchiesta degli spaccaossa, la banda che organizzava finti incidenti e che massacrava poveri indigenti per ottenere i soldi dalle assicurazioni.