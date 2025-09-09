Il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, ha fatto visita alla comunità Missione Speranza e Carità fondata da Biagio Conte. Ad accompagnarlo il cappellano militare don Salvatore Falzone e il maresciallo maggiore Salvatore Bellomonte, comandante della stazione dei carabinieri Palermo Oreto.

Ad accogliere la delegazione è stato Don Pino Vitrano, guida spirituale del centro, che ha mostrato i luoghi simbolo della missione: la chiesa Casa di preghiera per tutti i popoli, il Portico dei gentili, i murales dedicati a fratel Biagio, oltre ai laboratori e alla falegnameria dove quotidianamente si intrecciano preghiera, lavoro e solidarietà.

Il Generale Del Monaco ha sottolineato come «la gentilezza e la nobiltà d’animo predispongano le menti all’ospitalità» ed ha ribadito l’impegno dei carabinieri a garantire una presenza costante accanto alla comunità, nel segno dei valori condivisi di vicinanza e sostegno ai più fragili.