Contestate le ricostruzioni uscite in questi giorni

Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo e Legea Cisal, hanno inviato una nota ai vertici istituzionali e aziendali della società Gesap Spa. alla assemblea dei soci al collegio dei sindaci-revisori ed ai consigli comunali degli enti locali per richiedere il pieno rispetto della normativa sulle quote di genere nella composizione del consiglio di amministrazione.

La nota fa seguito alle dimissioni del Presidente Vito Riggio e sottolinea come, trattandosi di una società a controllo pubblico (con oltre il 90% del capitale in mano pubblica), Gesap sia tenuta a rispettare le disposizioni che impongono una presenza minima del 40% del genere meno rappresentato negli organi amministrativi e di controllo. “Alla luce della composizione attuale del CdA – con quattro membri, di cui una sola donna chiediamo formalmente che la nomina del quinto componente avvenga nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia procedendo alla designazione di una figura femminile”.

Le rappresentanze sindacali che peraltro hanno in calendario uno sciopero già proclamato per delle vertenze in corso, dichiarano attraverso la nota diramata da Fabio Lo Monaco della Filt Cgil, Katia Di Cristina della Uiltrasporti, Concetta Arduino della Fit Cisl Domenico De Cosimo della Ugl Ta e Giacomo de Luca della Legea Cisal che in assenza di un riscontro tempestivo e conforme alla normativa, formalizzeranno un esposto agli enti di controllo competenti (Anac, ministero, corte dei conti), richiedendo l’attivazione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

“L’ennesima intromissione del Presidente Schifani riguardo la designazione del quinto componente del cda indicato prima ancora della sua designazione in una conferenza stampa quale Amministratore delegato in pectore – concludono le Segreterie Territoriali delle rappresentanze sindacali operanti nello scalo di Palermo Punta Raisi e le anticipazioni giornalistiche riguardo il nome di qualcuno che sembra a lui gradito nel ruolo di Direttore Generale, iniziano a destare parecchi sospetti riguardo gli interessi della politica per un processo di paventata privatizzazione che parte di certo con modalità nebulose e che evidenzia la fretta di cedere una società che produce utili, a soggetti privati che beneficerebbero di copiosi profitti sottratti alla collettività.

Vigileremo, concludono i Segretari delle Organizzazioni Sindacali, affinché si operi nel rispetto di criteri di trasparenza, di tutela dei livelli occupazionali e del giusto riconoscimento alle professionalità operanti in Gesap.

Certo è che, le comunicazioni mediatiche di nomi e nomine con gli iter di selezione pubblica ancora in corso, non vanno certamente nella direzione della trasparenza e legalità da noi auspicate”.