Fiamme anche in autostrada

Giornata di incendi in provincia di Palermo. Il più grave ad Alimena dove stanno per arrivare i canadair per cercare di limitare il fronte delle fiamme che rischiano di minacciare alcune abitazioni.

Gravi altri roghi in autostrada Palermo Mazara del Vallo nella zona di Montelepre.

Altri incendi a Misilmeri, Belmonte Mezzagno e Bagheria. Interventi dei vigili del fuoco anche a Partinico e Terrasini. Molti dei roghi sono di origine dolosa.