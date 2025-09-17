L'incidente all'altezza di Capaci

Giornata di passione per gli automobilisti palermitani. Questa mattina la citta paralizzata in viale Regione Siciliana adesso incidente sulla Palermo Mazara del Vallo.

Uno scontro tra tre veicoli ha paralizzato l’autostrada nei pressi di Capaci. Il traffico è bloccato. Stanno intervenendo gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118.

Il traffico verso Palermo è bloccato.



Questa mattina il traffico è stato paralizzato in viale Regione Sicilia, tre mezzi si sono scontrati all’altezza dell’uscita del tunnel di via Pitrè, nel tratto che porta verso Trapani.

La carambola ha causato il ferimento di un’automobilista, soccorsa dai sanitari del 118.

La viabilità nell’arteria stradale è andata completamente in crisi, con code chilometriche formatesi in pochi minuti. Le pattuglie della Polizia Municipale, accorse tempestivamente, hanno dovuto gestire il flusso veicolare deviando il traffico e al contempo procedere con le rilevazioni necessarie per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato allo scontro.