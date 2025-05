La polizia di Stato di Palermo ha arrestato un giovane di 31 anni palermitano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane è stato notato in via Dante nel capoluogo siciliano, a bordo di scooter. All’alt il giovane è fuggito, ed è scattato un inseguimento a forte velocità. Il presunto pusher è stato bloccato in via D’Anna.

Non è servito cercare di fuggire a piedi. E’ stato immobilizzato dopo aver cercato di colpire gli agenti a testate e gomitate. Nel marsupio aveva alcune dosi di hashish. Durante il percorso gli agenti in via Vasi hanno trovato un sacchetto con dentro altri 100 grammi tra hashish e marijuana. Nel marsupio 260 euro.