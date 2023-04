Coinvolte tre auto e due moto

Un giovane di 23 anni palermitano si trova in gravissime condizioni all’ospedale Civico rimasto coinvolto in un incidente che per ore ha paralizzato il traffico in viale Regione Siciliana a Palermo.

Si sono scontrate tre auto e due moto nel tamponamento in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Pitrè, in direzione Catania. Un altro ragazzo di 15 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Villa Sofia.

Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti dell’infortunistica stradale della polizia municipale per effettuare i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica.

L’incidente ha provocato lunghe code sulla circonvallazione. Paralizzata anche la carreggiata laterale e la rotonda di piazza Einstein.