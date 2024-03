Dramma a Palermo

Tragedia questa mattina a Palermo. Una giovanissima dottoressa dell’ospedale Civico di Palermo è caduta questa mattina dal settimo piano in via De Gasperi a Palermo. La giovane donna aveva appena 26 anni. La tragedia si è consumata intorno alle 7 del mattino.

A causa della caduta da un piano alto per lei non c’è stato nulla da fare. La giovane è morta sul colpo. Tantissimo il cordoglio e il dolore dei colleghi, degli amici e dei conoscenti.

Non si conosce il motivo del gesto. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti di polizia che hanno transennato la zona e non permesso a nessuno di avvicinarsi.

Altri gravi incidenti in città

Ieri allarme ha destato un’altra caduta di natura completamente diversa avvenuta sempre in città a Palermo.

Un giovane di 28 anni è caduto dentro una botola che si trovava su un marciapiedi in via Crociferi a Palermo. Il giovane sta passeggiando quando la lamiera che copriva il tombino ha ceduto e ha fatto un volo di circa sei metri.

Per recuperarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e del nucleo Saf che lo hanno riportato in superficie imbracandolo. I pompieri lo hanno affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Civico.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per eseguire i rilievi e verificare come mai la botola fosse coperta da una lamiera e non da una griglia di metallo fissata al marciapiede.

Anche a Capaci vicenda simile

Quello di via Crociferi è solo l’ultimo episodio di questo genere che vede vittime cittadini che caduti a causa di buche o dentro le buche dei marciapiedi. Momenti di paura a Capaci, nel palermitano, dove un anziano cade in una buca battendo con violenza la testa sull’asfalto. In seguito al trauma ha perso i sensi. Fortunatamente per lui ad assistere alla scena drammatica un carabiniere fuori servizio che gli ha presto immediato soccorso e lo ha rianimato. La vittima dell’incidente finisce in ospedale per accertamenti.

