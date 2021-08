Sono in corso le ricerche di un giovane palermitano di 25 anni che da giorno 9 agosto non è tornato più a casa. L’auto è stata ritrovata nella zona di Barcarello a Palermo.

Uno zaino con gli effetti personali è stato ritrovato in spiaggia. La famiglia ha presentato la denuncia ai carabinieri. Le ricerche sono andate avanti con i vigili del fuoco nucleo Saf e Tas.

Al momento del giovane nessuna traccia. Da questa mattina sono in corso le ricerche anche dei sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno pattugliando la zona da Barcarello a Mondello fino a Isola delle Femmine.

Dentro lo zaino sono stati trovati i porta occhialini e la custodia delle pinne. Il giovane era solito fare lunghe nuotate da Barcarello fino a Mondello e oltre.

Ecco l’appello lanciato su Facebook. “Lui è Alfredo Pezzino Rao, è scomparso e non si hanno più notizie da ieri pomeriggio, sono già state avvertite le autorità, in quanto è scomparso da ormai 24h, stanotte non è neanche tornato a dormire a casa.

Oggi è stata ritrovata la sua macchina zona Lungomare di Barcarello, perciò si presume possa essere ancora da quelle parti. È stata anche avvertita la guardia costiera che tutt’ora sta continuando ad effettuare lunghe ricerche. per favore se qualcuno di voi dovesse minimamente avvistare questa persona ovunque”.