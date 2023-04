Sono intervenuti i vigili del fuoco

Una donna di 37 anni è stata trovata ieri sera morta in casa dai vigili del fuoco a Palermo. A chiedere aiuto il marito che non riusciva ad entrare in casa. La giovane era deceduta nell’appartamento in piazza Europa.

Segni di arma da taglio

La donna presentava sul corpo dei segni di arma da taglio. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte. I vigili del fuoco hanno chiamato gli agenti della squadra mobile che stanno indagando. Al momento non si esclude nessuna pista.

E’ intervenuto il medico legale e gli agenti della scientifica che hanno passato al setaccio l’appartamento.

Disposta l’autopsia

Alla fine di una lunga notte di indagini è stata disposta l’autopsia sul corpo di Emanuela Candela di 37 anni, la donna trovata morta in casa in piazza Europa a Palermo.

Gli agenti della squadra mobile hanno sentito il marito per cercare di ricostruire quanto accaduto. Il corpo della donna è stato trasferito all’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico.

Altri casi recenti di morti in casa

Poche ore fa due uomini di 82 anni e 78 anni rispettivamente di Caccamo e di Cinisi erano stati trovati morti in casa sempre dai vigili del fuoco in circostanze diverse fra loro. Degli anziani i parenti non avevano notizie e così hanno chiamato i vigili del fuoco. I pompieri sono entrati in casa e hanno trovato i due anziani senza vita.

Il primo è stato trovato in casa in piazzale Europa, il secondo in via Nazionale. Sono intervenuti i carabinieri. I medici legali hanno accertato la morte per causa naturale. Le salme sono state restituite ai familiari per celebrare i funerali.

Le circostanze degli eventi appaiono, comunque, diverse fra di loro e non sovrapponibili anche se è singolare la coincidenza di vari ritrovamenti nel giro di poche ore.

Periodo drammatico

Per Palermo è un periodo drammatico. oltre ai ritrovamenti in casa sono avvenuti numerosi incidenti dall’esito drammatico. Nella sola giornata di ieri sono ben due i funerali di giovani vittime di incidenti stradali. Si tratta di un uomo e di una giovane donna morti il primo in uno scontro avvenuto nel Partinicese e l’altra in un incidente registrato domenica lungo l’autostrada Palermo -Catania all’altezza di Termini Imerese