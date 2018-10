il missionario laico grato per la visita del pontefice alla sua missione

Si firma come “Fratel Biagio. Piccolo servo inutile” il missionario laico Biagio Conte che nel giorno della ricorrenza di San Francesco invia i suoi auguri al Pontefice, con il quale ha avuto modo di parlare e pranzare durante la visita di Bergoglio a Palermo.

Ecco casa scrive Biagio Conte:

“La Missione di Speranza e Carità Ti ringrazia caro Papa Francesco per aver condiviso la mensa con i poveri il 15 Settembre a Palermo. Noi tutti fratelli e le sorelle nel giorno dedicato a San Francesco, di cui ne porti preziosamente il nome, il carisma e le opere, Ti porgiamo i più sinceri auguri.

Buon Cammino e Preghiamo per Te.

Tu prega per noi. Pace e Speranza”.