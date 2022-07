Un gommone è andato in fiamme questa mattina a Trabia. Il rogo del natante è avvenuto davanti al lido Vetrana davanti a tantissimi bagnanti.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco che sono partiti da Palermo e i sommozzatori per verificare che non via siano feriti.

A bordo del gommone c’erano due persone che si sono buttate a mare. I vigili del fuoco intervenuti hanno spento le fiamme dell’imbarcazione.