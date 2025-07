Sono decine gli incendi in Sicilia. Molti sono stati appiccati approfittando della giornata molto calda. Vigili del fuoco, forestali e protezione civile sono impegnati nella zona del partinicese in provincia di Palermo.

Da ieri in quel tratto di territorio sono divampati diversi incendi. Fino a tarda notte le fiamme hanno divorato macchia mediterranea nella zona della statale 113 adesso si sono spostate a Montelepre e a Giardinello nella zona di Sagana.

Nel palermitano incendi anche a Pezzingoli nel comune di Monreale e in citta in via Accursio Miraglia. Altri 9 incendi sono divampati nel catanese, tre nell’agrigentino, due nel nisseno, quattro nel messinese, tre nell’ennese e uno rispettivamente a Ragusa e Siracusa. Nel catanese tra i comuni più colpiti Randazzo, Belpasso, Adrano, Caltagirone, Mascali, Mascalucia e Licodia Eubea.

Nell’agrigentino a Casteltermini, Burgio e Racalmuto. Nell’ennese ad Aidone e Piazza Armerina. Roghi anche sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” in entrambe le direzioni nel comune di Enna, in prossimità dello svincolo per Caltanissetta/Agrigento (km 108), a causa di un incendio che ha interessato un’area boschiva al di sopra della galleria “Fortolese”.