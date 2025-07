Prosegue l’ondata di calore in Sicilia. Questo pomeriggio si sono toccati i 45, 7 gradi a Paternò nel catanese, i 44,4 gradi a Francofonte nel siracusano i 44,3 gradi a Mineo e i 44, 1 gradi a Ramacca Giummara nel catanese.

I dati sono rilevati dalla rete del servizio agrometeorologico siciliano.

Per domani la protezione civile ha diramato un bollettino di allerta incendi rosso per le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Messina. Arancione per Trapani, Siracusa e Ragusa.