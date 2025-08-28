Incendio di un camion all'altezza di Carini

Alte temperature in questo giorno di agosto nel palermitano. Diversi gli incendi divampati che stanno impegnando i vigili del fuoco. Due roghi hanno in questo momento interrotto il traffico sia sull’autostrada Palermo Catania che sulla Palermo Mazara del Vallo.

Nel primo caso la A19 è chiusa in entrambe le direzione per il rogo divampato nello spartitraffico, nei pressi di Termini Imerese si registrano code lungo la A19 “Palermo-Catania”, nella zona del chilometro 34.

Tra Partinico ed Alcamo il secondo incendio nel tratto A29 direzione Alcamo Trapani dal chilometri 21,300 al chilometro 8,900, in direzione Alcamo. È stata istituita una temporanea uscita obbligatoria allo svincolo di Fulgatore con attraversamento della statale 113 e rientro allo svincolo di Segesta.

Incendio di un camion sulla Palermo Mazara del Vallo

Paura nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza di Carini, direzione aeroporto. Proprio mentre stava viaggiando lungo il viadotto dell’A29, nei pressi dello svincolo di Carini, un camion è andato a fuoco. E’ successo intorno alle 15. Lo svincolo, poco dopo, è stato chiuso.

In pochi attimi il camion è stato divorato dalle fiamme. Si è subito alzata una colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza. Il rogo, che ha distrutto il camion, ha creato forte preoccupazione tra gli automobilisti in transito.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Carini e i vigili del fuoco, nel tentativo di domare l’incendio nel più breve tempo possibile. Non si registrano feriti. E’ quindi intervenuta anche la polizia stradale, insieme alle squadre Anas. Lo svincolo per Carini è stato chiuso. Registrate code in autostrada. Da stabilire le cause dell’incendio, probabilmente è stato causato da un guasto al motore.

Incendi in provincia di Palermo

In questa giornata di grande caldo sono stati numerosi gli incendi nel palermitano. Fiamme a San Cipirello in località Scarpa, a Petralia Sottana nelle Madonie in contrada Landro, a Monreale in contrada Caculla e contrada Barone, a Belmonte Mezzagno e Partinico, Santa Cristina Gela.

Incendio anche a Palma di Montechiaro

Incendio in corso anche a Palma di Montechiaro dove, però, il Corpo forestale della Regione Siciliana precisa che nessuna richiesta di intervento aereo è pervenuta alla Sala operativa unificata permanente, l’unica struttura abilitata a inoltrare al Coau (Centro operativo aereo unificato) le richieste di supporto con mezzi aerei per la lotta agli incendi boschivi.

La Regione Siciliana dispone di una flotta regionale, gestita dal Corpo forestale, con elicotteri pronti a intervenire in base alle priorità. Gli incendi che minacciano popolazioni e centri abitati ricevono sempre priorità assoluta. Tuttavia, nel caso dell’incendio di Palma di Montechiaro non è stato chiesto alcun intervento aereo alla Sala operativa unificata regionale.